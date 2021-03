Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (372) Streit unter Jugendlichen eskalierte

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (17.03.2021) eskalierte ein Streit unter Jugendlichen am Plärrer in Nürnberg. Ein junger Mann zog dabei ein Messer.

Nachdem es gegen 17:30 Uhr am Plärrer offenbar zu einem Streit und Handgreiflichkeiten unter Jugendlichen gekommen war, mischte sich ein junger Mann in das Geschehen ein. Er soll dabei ein Küchenmesser gezogen und damit seinen 15-jährigen Kontrahenten bedroht haben. Der 15-Jährige rief schließlich die Polizei.

Nach kurzer Flucht konnte ein tatverdächtiger 17-Jähriger in unmittelbarer Nähe des vermeintlichen Tatortes festgenommen werden. Bei seiner Festnahme beleidigte und bedrohte er noch die eingesetzten Polizeibeamten.

Den jungen Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung. Die weiteren Ermittlungen bezüglich des vorangegangenen Streits unter den Jugendlichen führt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell