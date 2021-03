Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (369) Zwei Fälle von exhibitionistischen Handlungen

Altdorf bei Nürnberg (ots)

Gestern Nachmittag (17.03.2021) traten zwei Exhibitionisten in der Nähe von Altdorf mehreren Frauen gegenüber. Ob es sich beides Mal um den gleichen Täter handelt, wird geprüft. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 14:45 Uhr waren zwei Frauen mit einem Hund im Wald zwischen Altdorf und Unterrieden in der Nähe der Kreisstraße LAU 23 unterwegs, als sie einen Mann bemerkten der mit heruntergelassener Hose in der Hocke saß. Laut Aussage der Frauen war sein Geschlechtsteil deutlich sichtbar. Der Mann machte beim Erblicken der Frauen auch keine Anstalten sich zu bedecken und blieb weiterhin in der Hocke sitzen.

Eine Stunde später war eine andere Frau unweit auf einem Schotterweg zwischen Oberrieden und Eismannsberg entlang der LAU 23 unterwegs. Hier wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der auf einer Bank saß und vor ihr onanierte. Die Frau ging einfach weiter und der Unbekannte entfernte sich daraufhin ebenfalls.

Die unbekannten Männer werden in beiden Fällen nahezu gleich beschrieben:

Ca. 25-30 Jahre, 170-175 cm groß, schlank, kurze, dichte Haare, sprachen gebrochen Deutsch und trugen eine helle Jeans und in einem Fall eine rote Jacke.

Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, prüft derzeit die Schwabacher Kriminalpolizei. Es werden eventuelle weitere Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell