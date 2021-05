Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen in Künzelsau geparkten Pkw. Zwischen Samstag, gegen 22 Uhr, und Sonntag, gegen 12 Uhr, zerkratzten die Täter die am Kirchplatz abgestellte Mercedes A-Klasse einer 24-Jährigen. Den Spuren zufolge benutzten die Unbekannten einen spitzen Gegenstand, um den Lack des Wagens zu beschädigen. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, in Verbindung zu setzen.

Krautheim-Klepsau: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mindestens 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der Landstraße 1025 bei Krautheim-Klepsau. Am Montagmittag befuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW die Landstraße. Hierbei bemerkte er scheinbar zu spät, dass der vor ihm fahrende Lkw verkehrsbedingt halten musste und auf diesen auffuhr. Durch den Aufprall entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Pkw- und Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Öhringen: Schulfassade beschädigt - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Fassade einer Schule in Öhringen. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, begaben sich die Täter zu der Richard-von-Weizsäcker-Schule in der Straße "Am Maßholderbach" und machten sich an den Betonplatten der Wandverkleidung zu schaffen. Hierbei entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

