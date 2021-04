Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Geborgen

Kehl (ots)

Eine Spaziergängerin hat am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr am Rheinufer im Bereich des Yachthafens einen Leichnam entdeckt. Der leblose Körper lag halb im Wasser und halb am Uferrand und musste von der Wasserseite her geborgen werden. Die Identität der Leiche sowie die Umstände, die zum Tod der Person geführt haben, sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter.

/wo /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell