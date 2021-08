Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Beim Einkauf bestohlen ++ Geräteschuppen des Sportvereins aufgebrochen ++ Drogenfahrt auf der Autobahn ++ Portemonnaie aus Fahrradkorb gestohlen

Rotenburg (ots)

Beim Einkauf bestohlen

Bremervörde. Am Dienstag Mittag wurde die Kundin eines Discounter in der Alten Straße Opfer eines Diebstahls. Während ihres Einkaufs gegen 13.15 Uhr habe die 60-Jährige ihre Handtasche für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt gelassen. Noch im Geschäft musste sie feststellen, dass Unbekannte die Reißverschlüsse ihrer Tasche geöffnet haben und ihre Geldbörse verschwunden war.

Geräteschuppen des Sportvereins aufgebrochen

Selsingen. Beim Fußballtraining am Dienstag Abend bemerkte ein 56-jähriger Selsinger ein aufgebrochenes Fenster an einem Geräteschuppen des hiesigen Sportvereins und informierte die Polizei. In dem Schuppen werden Trainingsutensilien des MTSV Selsingen aufbewahrt. Nach Angaben eines Verantwortlichen des Sportvereins wurde offenbar nichts entwendet. Letztmalig wurde dieser Schuppen am Dienstag vor einer Woche genutzt. Wann genau die Tat stattgefunden hat, konnte nicht gesagt werden.

Drogenfahrt auf der Autobahn

Halvesbostel. Am Dienstag Nachmittag geriet ein 25-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte und außerdem unter dem Einfluss von Kokain stand. Der Pkw wurde von den Beamten durchsucht. Hierbei fanden sie eine größere Menge Bargeld. Weiterhin wurden Utensilien gefunden, die nicht nur auf einen Drogenkonsum, sondern auch auf einen Verkauf von Drogen durch den Mann hindeuteten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten konnten verschiedene Drogen, allerdings in geringer Menge, sichergestellt werden. Das aufgefundene Bargeld wurde durch die Polizei einbehalten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Portemonnaie aus Fahrradkorb gestohlen

Fintel. Einem 24-jährigen Mann wurde am Montag Abend das Portemonnaie aus seinem Fahrradkorb entwendet. Der Finteler stellte sein Rad gegen 17.00 Uhr am Fleetsee ab und ließ es kurz aus den Augen. Bei der Rückkehr zu seinem Gefährt musste er feststellen, dass sein Portemonnaie aus dem Korb am Fahrradlenker verschwunden war. Die ebenfalls im Korb befindliche Wasserflasche wurde ihm belassen.

