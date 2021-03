Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehr als 10.000 Euro mit gestohlener Bankkarte erbeutet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich mit einem Trick haben Unbekannte die Bankkarte eines 87-Jährigen gestohlen und damit mehr als 10.000 Euro von seinem Konto abgebucht. Am späten Mittwochnachmittag war der Senior auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Rosenhofstraße von einem unbekannten Mann nach Kleingeld gefragt worden. Der 87-Jährige holte seinen Geldbeutel hervor, suchte nach Kleingeld und gab dem Mann einige Münzen. Erst am nächsten Tag stellte der Geschädigte fest, dass seine Bankkarte fehlte. Möglicherweise war es dem Unbekannten unbemerkt gelungen, sie aus dem Portemonnaie des Rentners zu fischen. Der 87-Jährge ließ die Karte bei seiner Bank sperren, dabei stellte er fest, dass bereits mehr als 10.000 Euro unberechtigt von seinem Konto abgebucht wurden. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wem sind am Mittwoch auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Rosenhofstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

