POL-PPWP: Unfall: Vier Verletzte beim Linksabbiegen

Kaiserslautern (ots)

Vier leicht verletzte Personen forderte ein Unfall am Donnerstag in der Eisenbahnstraße. Von der Logenstraße aus wollte am Nachmittag ein Autofahrer nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen. Dabei achtete der 23-Jährige nicht auf den entgegenkommenden Wagen eines 53-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Durch den Unfall erlitten die Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Drei der insgesamt vier Personen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. |erf

