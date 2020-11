Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falsche Zwanziger im Umlauf - Polizei sucht Zeugen

GießenGießen (ots)

Gießen: Falsche Zwanziger im Umlauf

In zwei Geschäften bezahlten am Montag unbekannte Frauen mit falschen 20 Euro-Scheinen. Ob es sich bei den beiden Frauen um die gleiche Verdächtige handelt, ist nicht bekannt. Die Gießener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 14.00 Uhr legte eine Frau in einer Bäckerei beim Bezahlen einen Schein vor, dem der Angestellten verdächtig vorkam. Auf Nachfrage nach ihrem Personalausweis, verschwand die Unbekannte. Beschreibung der Verdächtigen: Sie ist zirka 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hat eine schmale Statur. Sie hat braune lange Haare, trug eine Jeanshose und eine Winterjacke. In der Bahnhofsstraße bezahlte gegen 14.45 Uhr ebenfalls eine Frau mit einem Zwanzig-Euro-Schein. Die Fälschung stellte der Inhaber erst später fest und erstattete Anzeige. Beschreibung: Sie ist zirka 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hat eine normale Figur und kurze blonde Haare. Sie trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil und eine Gürteltasche.

Um den Tätern das Handwerk zu legen rät die Polizei daher:

- Informieren Sie sich über die Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten

- Überprüfen Sie die Geldscheine, bevor Sie sie entgegennehmen

- Stecken Sie verdächtige Geldscheine in einen Umschlag und übergeben sie diesen zur Spurensicherung der Polizei

- Prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen, deren Begleitpersonen sowie benutzte Fahrzeuge genau ein - Informieren Sie unverzüglich die Polizei und teilen Sie Ihre Beobachtungen mit Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Tipps zum Schutz vor Falschgeld und den Euro-Sicherheitsmerkmalen finden Sie auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld und www.euro.ecb.int.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

