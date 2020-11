Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessens - Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.10.2020: 60-jähriger durch Messerstich verletzt-Täter festgenommen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.10.2020 Der in der vergangenen Woche durch Messerstich verletzte 60-jährige Mann ist zwischenzeitlich im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Gegen den 48-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Unterbringungshaftbefehl erwirkt.

Nachdem am Donnerstag (29. Oktober) vor einem Haus in der Egerländerstraße der schwerverletzte Mann lag, konnte die Polizei unmittelbar den mutmaßlichen Täter festnehmen. Gegen den offenbar psychisch erkrankten Mann besteht der dringende Verdacht des Mordes. Im Rahmen der Haftvorführung hat der Beschuldigte sich vor der Haftrichterin geständig eingelassen. Die Richterin erließ einen Unterbringungshaftbefehl gegen den 48-Jährigen, welcher anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde.

