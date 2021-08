Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person +++

Rotenburg (ots)

Rotenburg:

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich um 00:55 Uhr auf der Bundesstraße 75 in Höhe des Weichelsees ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 28 jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz geriet mit seinem Transporter aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Der Unfallverursacher verletzte sich hierbei leicht. Die Fahrzeuginsassen aus dem Kleinwagen wurden in ihrem Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Rotenburg geborgen werden. Der Fahrer aus dem Kleinwagen, ein 56 jähriger Mann aus dem Bereich Oyten sowie seine 51 jährige Ehefrau wurden schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Im weiteren Verlauf der Behandlungen erlag der Ehemann jedoch kurze Zeit später seinen multiplen unfallbedingten Verletzungen. Die Bundesstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden.

