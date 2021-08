Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der L 130 ++

Rotenburg (ots)

Helvesiek. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Corsa gegen 7.20 Uhr von Helvesiek in Richtung Hamersen unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die junge Frau in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Golf eines 22-Jährigen. Um die genaue Unfallursache zu klären, zog die Polizei einen Unfallsachverständigen hinzu. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden.

Derzeit ist die Strecke noch gesperrt. Sie wird nach den letzten Reinigungsarbeiten in absehbarer Zeit freigegeben.

