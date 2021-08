Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Senior wird Opfer von Taschendieben ++ Betrunkener Mofafahrer ++ Polizei stoppt 17-Jährigen - E-Scooter war nicht versichert ++ 60-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

Senior wird Opfer von Taschendieben

Rotenburg. Ein 73-jähriger Rotenburger ist am Donnerstagvormittag in einem Einkaufsmarkt an der Fußgängerzone bestohlen worden. Vermutlich im Kassenbereich nahmen ihm die Taschendiebe seine Geldbörse mit einer beträchtlichen Summe Bargeld ab. Später fanden Passanten das geplünderte Portemonnaie und gaben es an den Geschädigten zurück. Der Mann hatte unmittelbar vor dem Einkaufen Geld vom Geldautomaten abgehoben. Möglicherweise haben die Täter das beobachtet.

Betrunkener Mofafahrer

Zeven. Ein betrunkener Mofafahrer ist am Donnerstagabend einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei ins Netz gegangen. Der 67-Jährige war gegen 21 Uhr auf dem Waldweg Tarmstedter Straße/Großes Holz unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests von über 1,6 Promille bestätigte diesen Eindruck. Der 67-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch die Zündschlüssel seines Mofas abgeben.

Polizei stoppt 17-Jährigen - E-Scooter war nicht versichert

Rotenburg. Mit einem nicht versicherten E-Scooter ist ein 17-jähriger am Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung ist gegen 22 Uhr am Rotenburger Bahnhof auf den Jugendlichen aufmerksam geworden. Er durfte die Fahrt auf seinem Elektroroller nicht fortsetzen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

60-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Hemsbünde/Worth. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagabend einen 60-jährigen Autofahrer erwischt, der zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. An diesem Abend war der Mann mit seinem Opel in Worth unterwegs. Die Beamten stoppten ihn in der Straße In den Wöhren und führten eine Verkehrskontrolle durch. Auf die routinemäßige Frage nach Führerschein und Fahrzeugschein gab der Fahrer an, dass er seinen Kartenführerschein nicht bei sich habe. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte, dass dem Mann die Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht Oldenburg entzogen worden war. Weitere Ermittlungen förderten eine ähnliche Fahrt ohne Fahrerlaubnis im Mai vergangenen Jahres zu Tage. Dazu wollte der Wiederholungstäter keine Aussage mehr machen. Er musste sein Fahrzeug verschließen und sich eine andere Fahrgelegenheit nach Hause suchen.

13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Wilstedt. Bereits am Dienstagnachmittag ist eine 13-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Löhbergstraße verletzt worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.15 Uhr den Parkplatz eines China-Restaurants verlassen wollen. Dabei übersah er vermutlich die von rechts auf dem Gehweg kommende Radlerin. Durch die Kollision kam die 13-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

