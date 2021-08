Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Lichtenau, Ulm (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Mooser Straße war ein Sachschaden von rund 20.000 Euro zu vermelden. Gegen 22.15 Uhr befuhr eine 21-jährige Lastwagen-Fahrerin die Mooser Straße von Lichtenau kommend in Richtung Moos und blieb in einer leichten Rechtskurve aufgrund eines entgegenkommenden Busses stehen. Der 46-Jährige Busfahrer hingegen fuhr weiter und touchierte dabei die Lkw-Plane der Anfang Zwanzigerin. Dadurch entstand an den Fahrerseiten beider Fahrzeuge ein erheblicher Sachschaden.

