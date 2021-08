Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Überschlagen

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Kurz vor 24 Uhr verunfallte am Donnerstagabend ein 59-Jähriger in der Dorfstraße im Bereich der L 78B und L 78A. Hierbei überschlug sich der Hyundai und musste, da das Auto nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt werden. Der 59-Jährige blieb hierbei unverletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Lenker in den nicht mehr passierbaren Kreisverkehr ein. Beim Wenden und anschließenden Wegfahren beschädigte er ein Verkehrszeichen und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Hinweise zu dem unbekannten Lkw-Fahrer erbittet die Polizei unter der Rufnummer 07222 761-0. /ag

