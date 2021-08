Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Radfahrerin verletzt

Lahr (ots)

Beim Abbiegen von der Parallelstraße in die Raiffeisenstraße übersah ein 65-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag offenbar eine entgegenkommende Radfahrerin. Dort kam es gegen 14:15 Uhr zum Zusammenstoß, wobei die 61-jährige Zweiradlenkerin zu Fall kam. Sie wurde mit Verletzungen in eine nahe Klinik eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Den Autofahrer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ag

