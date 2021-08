Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Lahr - Fahrraddiebstahl dank aufmerksamen Zeugen aufgeklärt

Gengenbach, Lahr (ots)

Nach dem Diebstahl eines Fahrrades in Fußbach am Mittwoch vergangener Woche (28.07.2021), konnte das Velo dank eines Hinweises durch einen Zeugen samt den möglichen Tatverdächtigen aufgefunden werden. Kurz nach dem Diebstahl war der Zeuge durch die Insassen eines Pkw auf der Straße angesprochen worden, ob er ein Fahrrad kaufen wollte. Am darauffolgenden Samstag erkannte selber Zeuge das Rad, den Pkw und dessen Fahrer auf einem Flohmarkt in Lahr wieder. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei, was diese zu einer 47-Jährigen und einem 49-Jährigen führte. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben nun ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet. Das gestohlene Rad konnte sichergestellt werden.

