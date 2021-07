Polizei Paderborn

POL-PB: Küchenbrand in einer Wohnung in Paderborn am Samstagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 17.07.2021, 10:40 Uhr

33098 Paderborn, Fürstenallee

Am Samstag, den 17.07.2021 bemerkte die Bewohnerin eines Appartements gegen 10:40 Uhr eine starke Rauchentwicklung in ihrer Küche. Die hinzugerufene Feuerwehr traf zeitnah an der Wohnung an der Fürstenallee in Paderborn ein und verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Wohnungen. Die Wohnung selbst ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, möglicherweise ist ein eine vergessene, eingeschaltete Herdplatte brandursächlich gewesen. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Für den Zeitraum der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträctigungen auf der Fürstenallee.

