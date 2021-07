Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Salzkotten am Samstagabend

33154 Salzkotten (ots)

Samstag, 17.07.2021, 21:30h, Salzkotten

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße Berglar in Salzkotten in Richtung Franz-Kleine-Straße. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Radfahrer. Hierdurch kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gitterstabmattenzaun und kam auf einer Rasenfläche zum Liegen. Radfahrer und Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell