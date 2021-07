Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bike-Fahrer nach Sturz leicht verletzt

Büren (ots)

(mh) Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike-Fahrern auf der Hegensdorfer Straße in Büren hat sich am Donnerstagabend ein 57-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 19.15 Uhr neben einem weiteren E-Bike-Fahrer in Richtung Fürstenberger Straße. Als sich beide Lenker berührten, stürzte der 57-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell