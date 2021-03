Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Maschinenbrand in metallverarbeitendem Betrieb

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 29.03.2021, ist eine Maschine in einem metallverarbeitenden Betrieb in Küssaberg-Ettikon in Brand geraten. Gegen 06:10 Uhr war die Rettungsleitstelle verständigt worden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es Mitarbeitern, das Feuer zu löschen. Ein 36-jähriger Mann kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine technische Ursache dürfte für das Feuer verantwortlich gewesen sein. Gebäudeschaden entstand keiner, die betroffene Maschine wurde beschädigt. Der Schaden daran dürfte bei ca. 30000 Euro liegen. Die Feuerwehr Küssaberg war mit Unterstützung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen im Einsatz wie auch der Rettungsdienst.

