Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.03.2021, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, hielt sich eine Fahrradfahrerin für eine kurze Pause in Friedlingen an der Passerelle / Dreiländerbrücke auf. Dort wurde ihr eine graue Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. In der Handtasche befanden sich Identitätspapiere, Bankkarten, ein iPhone sowie eine Gleitsichtbrille. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

