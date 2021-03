Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit unter Autofahrern eskaliert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag, 26.03.2021, gegen 13.30 Uhr, die Hauptstraße von Friedlingen kommend in Richtung Weil am Rhein. Vor ihm soll ein 43-jähriger Autofahrer mit sehr geringer Geschwindigkeit gefahren sein. Deshalb habe der 33-Jährige auf der Friedensbrücke gehupt. Dies veranlasste wohl den 43-Jährigen an der Bushaltestelle Bahnhof/Zentrum anzuhalten und auszusteigen. Der 33-Jährige stieg wohl auch aus seinem Auto. Der 43-Jährige soll dann den 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Auch habe er eine Eisenstange aus dem Kofferraum geholt und dem 33-Jährigen damit gedroht. Der 43-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er von dem 33-Jährigen auf der Friedensbrücke überholt wurde, dieser aber wegen querender Fußgänger stark abbremsen musste. Der 33-Jährige sei ausgestiegen und habe ihn beleidigt.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefonnummer 07621 9797-0, sucht Zeugen.

