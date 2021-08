Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Eingeklemmt

Lauf (ots)

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten an einem Traktor zwischen einem angehängten Schlepper und der Zugmaschine eingeklemmt worden und hat sich hierbei verletzt. Nach ersten Feststellungen dürfte ein technischer Defekt der Auslöser dafür gewesen sein, dass sich das angehängte Arbeitsgerät kurz vor 14:30 Uhr anhob und der Mann hierdurch eingeklemmt wurde. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern nicht vor. Der Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die medizinischen Maßnahmen vor Ort wurden durch eine Besatzung eines Rettungshubschraubers unterstützt. Ferner waren auch Wehrleute aus Lauf im Einsatz.

