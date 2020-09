Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte zünden Mülltonnen an

Trier (ots)

Bisher Unbekannte haben in der vergangenen Nacht Müllbehältnisse in der Trierer Palaststraße angezündet. Es entstand Sachschaden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten Zeugen das Feuer gegen 3.40 Uhr in einem Hinterhof bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Mehrere Müll- und Altpapiertonnen sowie Abfallcontainer waren offenbar in Brand gesteckt worden. Dabei wurde die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Personen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

