Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychische Ausnahmesituation

Offenburg (ots)

Ein Hilfeersuchen ereilte die Polizei in Offenburg am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Durbacher Straße. Dort verhielt sich ein 22-Jähriger sehr auffällig. Beim Eintreffen der Polizeistreife fing er an sich auf offener Straße zu entkleiden. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte er außerdem die Beamten. Er sollte zur Untersuchung in eine Klinik verbracht werden. Hierbei leistete der junge Mann körperlichen Widerstand. Schwerer verletzt wurde bei dem Gerangel glücklicherweise niemand. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell