Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

B 36: Verkehrsunfall mit zwei Mercedes - 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim/B36 (ots)

Am Mittwochvormittag verursachte ein Mercedes-Fahrer einen Unfall auf der B 36, nachdem er eine rote Ampel missachtet hatte. Der 75-jährige Autofahrer befuhr gegen kurz nach 10 Uhr die Bundesstraße vom Fahrlachtunnel kommend in Richtung Ludwigshafen. An der Einmündung zur Landteilstraße missachtete er die rote Ampel und kollidierte daraufhin mit einem weiteren Mercedes, der bei Grünlicht aus der Landteilstraße auf die B 36 einbog. Der 39-jährige Fahrer, sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell