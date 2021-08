Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Gengenbach (ots)

Der Aufmerksamkeit einer Bankangestellten ist es zu verdanken, dass ein Senior am Donnerstagvormittag nicht Opfer eines Betrügers wurde. Der betagte Mann wollte am Schalter seiner Bank in der Nollenstraße eine Summe im fünfstelligen Bereich abheben. Nachdem die dortige Mitarbeiterin im Gespräch den Grund für die angeforderte Summe erfahren hatte, läuteten folgerichtig die Alarmglocken. Der telefonisch angestoßene Betrugsversuch des vermeintlichen Enkels lief so ins Leere und sorgte für Ermittlungen der Kriminalpolizei. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell