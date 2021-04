Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand Carport/Garage Wahlenau

Wahlenau (ots)

Kurz nach 19:00 Uhr kam es in der Straße Idarblick, innerhalb der Ortslage 55491 Wahlenau, zu einem Brand eines Carports. Durch das Feuer wurde auch eine Garage, an welche das Carport angebaut war, in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte sehr schnell von der eingesetzten Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

