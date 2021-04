Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Burgen (ots)

Wie jetzt bekannt wurde versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag um 02:20 Uhr den Geldausgabeautomaten der Sparkasse Koblenz in der SB-Filiale in Burgen aufzubrechen. Dies gelang nicht jedoch entstand dabei Sachschaden am Automat.

Die Polizeiwache Brodenbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell