Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ladendiebstahl: Zeuge gesucht +++ Aurich - Autos erheblich zerkratzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebstahl: Zeuge gesucht

In einem Supermarkt in Aurich kam es am Montagabend zu einem Ladendiebstahl. Zwei männliche Personen entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine dreistellige Anzahl Zigarettenschachteln. Die Tat ereignete sich gegen 19.45 Uhr im Kassenbereich eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße. Die Täter flüchteten. Ein männlicher Zeuge beobachtete den Vorfall, ist jedoch leider namentlich nicht bekannt. Die Polizei bittet den Mann, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Autos erheblich zerkratzt

In der Auricher Innenstadt wurden Autos erheblich zerkratzt. Der Täter beschädigte auf einem Privatparkplatz in der Von-Jhering-Straße, Höhe Krähennestergang, mit einem spitzen Gegenstand das Dach eines Audis und verursachte tiefe Kratzer im Lack. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr. Am Mittwoch, 31.03.2021, kam es in der Oldersumer Straße zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem vor einem Imbiss ein silbernes Ford Cabriolet erheblich zerkratzt wurde. Der Täter beschädigte die Scheinwerfer, die Heckscheibe und die Frontscheibe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

