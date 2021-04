Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auseinandersetzung am ZOB +++ Aurich - Kind angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auseinandersetzung am ZOB

Die Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am vergangenen Dienstag, 06.04.2021, am Auricher ZOB ereignete. Nach ersten Erkenntnissen sprachen zwei unbekannte männliche Jugendliche gegen 14.45 Uhr einen 16-Jährigen auf dem Fußgängerweg der Norderstraße an. Sie sollen den 16-Jährigen im weiteren Verlauf bedroht und mehrfach geschlagen haben. Das Opfer wurde verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Fußgängerzone. Sie sollen etwa 14 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Zur Tatzeit sollen sie blaue Jeans und eine schwarze bzw. blaue Jacke getragen haben. Es ist davon auszugehen, dass Personen den Vorfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind angefahren

In Aurich wurde am Montag ein Kind angefahren. Ein 73-jähriger Citroen-Fahrer war gegen 11 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung Pferdemarktkreuzung unterwegs, als er auf Höhe der Straße des Handwerks offenbar das Rotlicht der Ampel missachtete. Er stieß mit einem 14-jährigen Jungen zusammen, der zu dem Zeitpunkt die Straße an der Fußgängerampel überquerte. Der Junge wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

