POL-AUR: Großefehn - Hochsitz beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

In Großefehn haben Unbekannte einen Hochsitz beschädigt. An der Neuen Wieke Nord in Mittegroßefehn brachen die Täter die Bretter aus den Seitenwänden des Hochsitzes und entfernten gewaltsam das Dach. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 31.03.2021 bis zum 12.04.2021. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell