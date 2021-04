Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Sonntagmorgen kam es auf dem Auricher Weg in Friedeburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit einem Opel auf dem Auricher Weg, als er nach links in die Upschöter Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 82-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenprall kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und der Opel schleuderte gegen einen nachfolgenden Mazda. Die 82 Jahre alte VW-Fahrerin und ihr 81 Jahre alter Beifahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

