POL-OG: Sinzheim - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Unbekannte schlugen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr die Fensterscheibe eines in der Kartunger Straße geparkten Mercedes ein und entwendeten so einen Geldbeutel aus dem Handschuhfach. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Zeugen des Vorfalls wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten in Baden-Baden.

