POL-RE: Datteln: Zusammenstoß an Kreuzung - Radfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Ohmstraße/Aachener Straße sind heute Vormittag eine Fahrrad- und eine Autofahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 64-jährige Radfahrerin aus Datteln gegen 10.40 Uhr auf der Aachener Straße Richtung Westring unterwegs - sie wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Im gleichen Moment fuhr eine 74-jährige Autofahrerin aus Datteln in den Kreuzungsbereich herein - sie war auf der Ohmstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad wird zusammen auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

