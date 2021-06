Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Räumung des Lambsheimer Weihers

Lambsheim (ots)

In der Nacht vom 11.06.2021 auf den 12.06.2021 wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen 30-40 Personen am Lambsheimer Weiher gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizisten befanden sich etwa 300 Personen auf der Liegewiese. Eine Schlägerei war nicht mehr im Gange, jedoch herrschte eine hochaggressive Stimmung und weitere Handgreiflichkeiten waren jederzeit zu befürchten. Aus diesem Grund wurde der gesamte Bereich des Lambsheimer Weihers durch die Polizei geräumt. Im Verlauf der Räumung kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, bei welcher der 23-jährige Geschädigte eine Kratzwunde an der Unterlippe erlitt. Der zweite Beteiligte konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

