POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 10.06.2021, ca. 14:00 Uhr, bis 11.06.2021, ca. 15:40 Uhr, kam es im Heidelberger Ring in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren oder Ausparken einen am Straßenrand geparkten weißen BMW und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW des Geschädigten konnte ein Schaden, in Höhe von ca. 2500EUR, am vorderen linken Kotflügel festgestellt werden.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

