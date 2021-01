Polizeipräsidium Ulm

Rund 2.500 Euro Schaden entstanden bei mehreren Unfällen am Mittwoch bei Ulm und Laichingen.

Laut Polizeiangaben war gegen 9 Uhr ein Mercedes-Fahrer auf der A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Der 56-Jährige fuhr zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West hinter einem Sattelzug. Von dessen Auflieger löste sich eine Eisplatte. Diese flog auf die Windschutzscheibe und verursachte etwa 1.500 Euro Schaden. Die Scheibe riss, hielt aber weiter stand. Der 56-Jährige merkte sich das Kennzeichen des Aufliegers. Die Polizei ermittelt jetzt den verantwortlichen Fahrer und fertigt eine Anzeige.

Ähnlich erging es einem Lkw-Fahrer bei Laichingen. Der fuhr gegen 9.15 Uhr auf der Straße zwischen Laichingen und Machtolsheim. Ein entgegenkommender Lkw verlor eine Eisplatte. Diese wurde hochgewirbelt und prallte gegen die linke Seite der Zugmaschine. In diesem Fall ging alles so schnell, dass der Fahrer des beschädigten Lkw kein Kennzeichen ablesen konnte. Den Schaden an dem Lkw schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Nicht eis- und schneefrei hielt auch eine 68-jährige Fahrerin ihren Fiat bei Ulm-Lehr. Die Frau war gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 10 unterwegs, als sich eine Eisplatte vom Autodach löste. Das Eis traf die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos. Ein Schaden entstand nicht. Die Fiat-Fahrerin muss dennoch mit einem Bußgeld rechnen, da sie ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt nicht von Schnee und Eis befreit hatte.

Die Polizei mahnt, vor jeder Fahrt Eis oder Schnee von den Fahrzeugen zu entfernen. Denn Eisplatten oder Schneemassen können sich vom Fahrzeugdach lösen und zu gefährlichen Geschossen oder Hindernissen werden.

