POL-PDLU: (Schifferstadt) Radfahrer schneidet Fahrbahn

Schifferstadt (ots)

An der Einmündung Salierstraße / Pestalozzistraße ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer sei den linken Radweg in der Salierstraße in Richtung Speyerer Straße entlanggefahren. Als er zur Einmündung in die Pestalozzistraße kam, wäre er in engem Bogen nach links in die Straßen eingebogen und habe dabei den Fahrweg eines auf die Einmündung zufahrenden Pkw geschnitten. Um einen Unfall zu vermeiden sei die Autofahrerin nach rechts ausgewichen und dabei gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Zeuge, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

