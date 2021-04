Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Bielefeld geht glimpflich aus

Bielefeld (ots)

Ein zunächst als schwerer Verkehrsunfall gemeldeter Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw hatte glücklicherweise geringere Folgen als befürchtet: Ein Pkw Audi fährt auf der Lageschen Str. stadteinwärts. Der 21-jährige Pkw-Füher aus dem Kreis Gütersloh erkennt die Fahrzeugschlange vor der Rotlicht zeigenden LZA zu spät, weicht nach rechts auf den Seitenstreifen aus, fährt an den wartenden vorbei und kollidiert mit dem von rechts aus dem Ostring einbiegenden Lkw mit Anhänger. Der Pkw-Führer wird verletzt, aber nicht so schwer, wie zuerst befürchtet. Der Notarzt aus dem Rettungshubschrauber übernimmt die Erstversorgung. Anschließend wird der 21-jährige mit dem Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus mit leichten Verletzungen zugeführt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich. Die Unfallstelle war ca. eine Stunde gesperrt. Auch das Verlassen der A2 in Richtung Bielefeld war in dieser Zeit nicht möglich. jsc

