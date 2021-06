Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 11.06.2021, gegen 07:50 Uhr, befuhr die 25-jährige Geschädigte mit ihrem roten Mazda die Carl-Spitzweg-Straße in Frankenthal in Fahrtrichtung Benderstraße. An der Kreuzung Carl-Spitzweg-Straße/Colombesstraße missachtete ein von links kommender Radfahrer die Vorfahrt der Geschädigten, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Am PKW der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell