Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbruch in Kröpeliner Straße

Rostock (ots)

Am vergangenen Osterwochenende kam es in der Samstagnacht zu einem Einbruch in einem Geschäft in der Rostocker Innenstadt, bei dem Waren im Wert mehr als 11.000 EUR gestohlen wurden.

Drei unbekannte Täter verschafften sich am 3. April Zugang zu dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Kröpeliner Straße und entwendeten zahlreiche Ausstellungshandys sowie Tablets. Anschließend entfernten sich die Täter laut eines Zeugen in Richtung der Rungestraße. Im Zuge einer Nachbereichsfahndung konnten die Unbekannten jedoch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

