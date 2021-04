Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 17-Jähriger stiehlt Postpakete, Waffe und Drogen dabei

Rostock (ots)

Am 31. März 2021, gegen 16.30 Uhr begab sich ein Paketzusteller in der Schwaaner Landstraße in ein Mehrfamilienhaus. Eine Anwohnerin konnte dabei beobachten, wie ihm ein Paket vom Wagen gestohlen wurde und gab dem Zusteller den Hinweis. Daraufhin begab sich der Zusteller mit dem Auto und zu Fuß auf die Suche nach dem Tatverdächtigen. Er konnte einen jungen Mann stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Polizei überprüfte den jungen Mann. Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich bekannt ist. Bei den Durchsuchungen seiner Person und der mitgeführten Sporttasche sowie des Rucksacks fanden die Beamten/-innen zwei Pakete, die an fremde Personen adressiert waren. Darüber hinaus sind u. a. eine Schreckschusswaffe, mehrere Tütchen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen, Corona-Schnelltests und eine Feinwaage sichergestellt worden.

Es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie hinsichtlich des Betrugs und Diebstahls mit Waffen gefertigt. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell