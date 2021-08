Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten/Brüggen: Tatverdächtiger nach Raub im Bus festgenommen

Niederkrüchten/Brüggen (ots)

Nach einem Raub in einem Linienbus führte die Spur zu einem polizeibekannten 19-Jährigen. Dieser konnte am Donnerstagvormittag vorläufig festgenommen werden und soll am Freitag einem Haftrichtervorgeführt werden.

Am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr war ein 18-jähriger Niederkrüchtener in einem Bus kurz vor der Haltestelle Lindbruch in Niederkrüchten beraubt worden. Plötzlich habe ein junger Mann mit einem Messer in der Hand neben ihm gestanden und gefordert, dass er den Schmuck, den er trug - eine Kette und einen Ring - sowie seine Brille herausgeben solle. Nach der Tat sei der Mann an der Haltestelle Lindbruch ausgestiegen.

Die Ermittlungen führten schnell zu einem einschlägig polizeibekannten 19-Jährigen aus Brüggen. Eine Durchsuchung an seiner Anschrift förderte am Donnerstagvormittag die geraubten Gegenstände zutage. Gegen den Mann laufen weitere Ermittlungen zu anderen Straftaten. Er konnte festgenommen werden und wartet nun auf seinen Termin beim Haftrichter am Freitag. /hei (625)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell