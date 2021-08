Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin kommt zu Fall und verletzt sich schwer

Tönisvorst - Vorst (ots)

Am 04.08.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 81jährige Willicherin mit ihrem Fahrrad die Viersener Straße in Richtung Kehner Weg. Beim Anfahren in den Kreuzungsbereich kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer.

