Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg - Zeugenaufruf

Warburg (ots)

Nach einem Unfall in Warburg auf der Johannistorstraße bittet die Polizei um Hinweise auf einen LKW mit silbernem Anhänger, der den roten Schriftzug "Sander Bau" trug.

Am Donnerstag (20. Mai) fuhr gegen 14 Uhr ein LKW mit Anhänger auf der Johannistorstraße aus Richtung Burggraben kommend in Richtung Glockenbreite. Im Bereich einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Mauer an der Haltestelle Jonannistorstraße. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Bei den Fahrzeugen soll es sich um eine Zugmaschine mit einem Anhänger handeln. An dem silbernen Anhänger soll sich der Schriftzug "Sander Bau" in Rot befunden haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0. /ell

