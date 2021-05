Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Bild-Infos

Download

Steinheim (ots)

Bei einem Unfall auf der Beller Straße in Steinheim sind zwei Personen leicht verletzten worden.

Am Donnerstag (27. Mai) war gegen 17 Uhr ein 83-Jähriger mit seinem silbernen Mercedes auf der Beller Straße stadteinwärts unterwegs. Um an einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug vorbeizufahren fuhr der Mann auf die Gegenfahrbahn. Als er an dem Geparkten vorbei war, fuhr er weiter und nutzte dabei noch teilweise die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden roten Kia Ceed zusammen. Die 34-jährige Fahrerin und auch der Mercedes-Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Rettungswagen brachten beide Personen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten.

Die Fahrzeuge waren aufgrund ihres Frontschadens nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmer abtransportiert werden. Nach Einschätzung der Polizei ist an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 10000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei leitete den Verkehr auf der Beller Straße einspurig an der Unfallstelle vorbei. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell