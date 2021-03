Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in Nettetal-Hinsbeck an der Landstraße in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln und scheiterten an der guten Sicherung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (238)

