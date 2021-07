Polizei Gütersloh

POL-GT: Nägel auf der Rhedaer Straße - Zeugenhinweise erbeten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagmorgen (03.07., 10.20 Uhr) bemerkte eine 48-jährige Rennradfahrerin einen Defekt des Hinterrades als sie die Rhedaer Straße stadtauswärts, in Höhe der Wapelbrücke befuhr. Bei genauerer Nachschau entdeckte die Radfahrerin eine Vielzahl an Nägeln, die verstreut auf der Straße lagen und informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen. Wer hat im Bereich Rhedaer Straße/ Wapelbrücke oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

