Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Fahrer kollidiert mit Kind - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Freitagmorgen (02.07., 07.45 Uhr - 07.55 Uhr) kam es am Südring an der Zufahrt zum Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer und einer 12-jährigen Radfahrerin.

Das Mädchen befuhr den Radweg der Straße Südring in Richtung Tecklenburger Weg. Kurz vor der Kreuzung Münsterstraße beabsichtigte die 12-Jährige die Zufahrt eines Parkplatzes zu einem Verbrauchermarkt zu passieren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelblauen Kleinwagens beabsichtigte zeitgleich den Parkplatz zu verlassen. Es kam zu einer Berührung, in deren Folge die junge Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer hielt an und entschuldigte sich. Anschließend fuhren beide Verkehrsteilnehmer weiter. Erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Schule bemerkte das Kind größer werdende Schmerzen, so dass die Mutter benachrichtigt wurde.

Bei dem Fahrer des dunkelblauen Kleinwagens mit dunklen Scheiben handelte es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann mit kurzen, grauen Haaren und Brille. Er war bekleidet mit einer blauen Jacke und sprach hochdeutsch.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer des dunkelblauen Kleinwagens geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell